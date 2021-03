Kuidas luud terved hoida? Peale kaltsiumi on tähtsad ka need ained 

Oluline on vähendada igapäevast istumis- ja ekraaniaega, viibida rohkem värskes õhus ja teha jõuharjutusi. „Luude tugevdamiseks on hea tarbida kaltsiumi, kuid ainult sellest jääb väheks,“ tõdeb Kuznetsova.

„Kaltsiumi luudesse viimiseks on vaja D-vitamiini ja boori. Kaltsiumi imendumist ja kollageeni sünteesi suurendab C-vitamiin. Kaltsium ja magneesium koos tagavad luude tugevuse. Kui toidus on kestvalt vähe magneesiumi, aga rohkesti manustatakse kaltsiumi, võib see hoopis lihastes ja neerudes ladestuda ja neerukive tekitada. Olulised on veel K- vitamiin, tsink ja asendamatud oomega-3-rasvhapped.“