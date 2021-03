Hea nõu MAGU VALUTAB? Võta abiks need ravimtaimed, mis toovad leevendust! Irje Karjus, ajakiri Tiiu , täna 10:00 Jaga: M

Maovalu annab märku, et inimene on söönud midagi, millega ta organism ei saa hakkama. Keha on nagu auto, mis saadab märguandeid, et vale kütusega ta edasi sõita ei saa.