Keha ÜLLATAV TERVENEMINE: õige menüü viis 25 kilo kehakaalust ja müstilised tervisehädad! Helen Arjo, ajakiri Tiiu , täna 08:00 Jaga: M

GALERII

Tallinnas käies peab Annely valima hoolega toidukohta, kus einestada. Restoranis Kivi Paber Käärid on talle sobiv 100% gluteenivaba köök ja eraldi tähistatud laktoosi sisaldavad road. Foto: Martin Ahven

Pärnakas Annely Kare (48) on kogu elu kannatanud kummaliste sümptomite all, mille põhjus on lihtne, aga diagnoosi panek võttis aastakümneid. „Elu on nüüd lill,“ rõõmustab naine, kes jagab oma lugu, et ka teised samade hädade küüsis vaevlejad saaksid hakata normaalset elu elama.