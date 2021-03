Arst vastab: mida teha, kui silmad punetavad ja kipitavad? 

Punetavate silmade tekkeks on erinevaid põhjusi. Kõige enam levinud on silmade kuivus. Punetust põhjustab ka allergia, mis võib tekkida igas vanuses ja väga erinevatele ainetele. Ka silma limaskesta põletikud, mis on muutunud krooniliseks, põhjustavad pikaajaliselt punetavaid silmi, sageli on neil viiruslik teke. Veel võib olla tegemist lauäärte ehk täpsemalt laugudes olevate näärmete põletikuga, mis omakorda mõjutab pisaravedeliku koostist.