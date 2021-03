Toitumisterapeut vastab: miks mõni toiduaine ootamatult halvasti mõjub? 

Saan aru, et see võib olla seotud läheneva üleminekueaga või mõne seljataha jäänud operatsiooniga. Kuidas saaksin panna oma isud ja vajadused ühte jalga käima?" küsib ajakirja Tiiu lugeja.

Toidutalumatus võib avalduda igas eluetapis, kuid sagedamini annab see tunda vanemas eas. Tihti aetakse segamini ka toiduallergia ja -talumatus. Allergia mõjud ilmnevad väga kiiresti ning võivad olla kurva tagajärjega, kui ruttu abi ei saa. Toidutalumatus on pikaajalisem ja nähud võivad esile tulla ka paar päeva pärast söömist. Selleks ajaks oleme tavaliselt palju toiduaineid tarbinud ja konkreetset süüdlast on keerulisem tuvastada.

Perearsti juures saab testida laktoosi- ehk piimasuhkru ja gluteeni- ehk teraviljavalgu talumatust. Muude toiduainete kohta soovitan Cytolisa 176 testi, mida saab teha ainult toitumisterapeutide ja -nõustajate kaudu Synlabi laboris. See test määrab talumatuse 176 toiduainele ning näitab ära ka reaktsiooni tugevuse 5 eri astmes (skaala jaotatud puuduvast kuni väga kõrgeni).

Seega oleks hea enne teatud söökide vältimist teha kindlaks, mille vastu täpselt talumatus välja lööb ja hiljem need toiduained asendada. Just viimasega jäävad tihti inimesed ise hätta ja liigselt välistades jääb meie toidulaud järjest hõredamaks ning toitainevaesemaks. Menüüsse alles jäänud toite tarbitakse üle ning lõpuks võivad ka need reaktsiooni anda. Talumatusi võib olla erinevaid ning ka igati tervislikud toiduained ei pruugi kõigile sobida. Toitumisterapeudid, kelle kaudu test tehakse, aitavad leida sobivad asendused ning vaatavad üle, et menüü oleks tasakaalus ning rikkalik.