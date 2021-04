TAASTA JÕUVARUD! Need tegevused aitavad hästi väsimuse ja vaimse pinge vastu 

Füüsiliste jõuvarude uuenemisele saab ise aktiivselt kaasa aidata. Talvel kiputakse vajuma sooja mugavuse tsooni, aga nüüd on õigem sellest välja astuda. Varakevadel on paras aeg oma koormust suurendada ja tunda rõõmu värskes õhus viibimisest. Vabal õhtupoolikul on kasulik minna trenni või jalutama. Tehke sobiv valik oma vanuse, rahakoti ja elustiili järgi. Selleks võib olla tunnike lihtsat kodust võimlemist, aktiivne treening juhendaja käe all lähimas spordikeskuses või regulaarne veekeskuse külastus. Tähtis on, et saaksite puna palgele, naeratuse näole ja vereringe käima. Füüsiliselt liikudes käivitate taas oma eluenergia ja sellega kaasneb hea enesetunne.

Foto: Pixabay

Vaadake üle ka oma kevadine menüü. Talvised toidud on tihti toekamad ja rasvasemad, et ennast külmas kliimas turgutada. Nüüd on mõistlik teha muutusi. Kevadel on hea ette võtta näiteks puhastav-turgutav maarohuteede kuur. Sobiv on alustada mõne uue positiivse toitumisharjumusega – näiteks süüa rohkem värskeid salateid ja juua smuutisid. Värskest ja tervislikust toidust saame piisavalt vitamiine, et peletada kevadväsimust. Kui teeme teadlikke jõukohaseid toitumisharjumuse muutusi, siis on suve alguseks tervistavad tulemused silmanähtavad.

Kevadpidu looduses ja naistepäev

Kevadel, kui loodus taas ärkab, on inimestel suur rõõm seda tähistada. Nii ongi välja kujunenud mitmed kevadpühad. Märtsis on selleks naistepäev – päev märgata ja väärtustada naiselikkust. Mehed saavad lilli kinkida ja naised lihtsalt ilusad olla. Elu on elamist väärt!

Kevad on ka külvi, heade ideede kasvama panemise aeg. Kaunis tärkamine ja õiteilu mööduvad aga kiiresti, tuletades meile meelde, kui üürike on elu. Seetõttu on iga päev kevadest püha, sõltumata usust ja uskumustest. Tähistage seda!

