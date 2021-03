Keha SÜÜA VÕIB KÕIKE! Põnev meetod, kuidas Janne kaotas gramme lugemata 16 kilo! Liisi Seil, ajakiri Tiiu , täna 05:00 Jaga: M

GALERII

Janne Vaabla kaotas 16 kilo, kuid sai juurde palju energiat ja elurõõmu. Foto: Jaanus Vaabla / Aldo Luud

Pool aastat tagasi juhtus sageli nii, et Janne Vaabla (52) ostis tööle sõites poest kaasa hunniku toitu ja vitsutas selle autos ära. Õgimishood lakkasid alles siis, kui ta teadvustas, et tegu on emotsionaalse toitumishäirega.