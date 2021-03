LEIA VIIS MINUTIT AEGA! Need lihtsad harjutused siluvad kortse ja trimmivad nägu 

Kristel Kallasmäe (64) on viis aastat teinud näoharjutusi ja kinnitab, et on niiviisi oma lõuajoone korda saanud. „Ja seda täiesti tasuta,“ ütleb ta. „Mu enda arvamus on subjektiivne, aga küllap on muutusi märganud ka teised. Sellega on samamoodi nagu võimlemisega – hea tunde tekitab juba see, et teen midagi enda heaks.“