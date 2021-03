EI TAHA VAKTSINEERIDA! Pereõde: inimesed on hakanud unustama, kuidas on põdeda rasket haigust 

Pereõde Irina Tohusele meeldib Eesti vanasõna – ega haigus käi mööda puid, haigus käib mööda inimesi. Ta on näinud aastate jooksul vaktsineerimisest keeldumist ja ka selle tulemusi – raskeid tõbesid, mida oleks saanud ära hoida. „Milleks riskida kannatamisega?“ imestab staažikas õde.

Samal ajal, kui kogu maailmas on inimesi, kes üritavad pettuse või kavalusega saada eelisjärjekorras päästvat koroonavaktsiini, on suur hulk ka neid, kes loobuvad neile pakutud võimalusest või kõhklevad – eks vaatab edasi. Tohus ei imesta selle üle: „Vaktsineerimise osas on igal ajal olnud kõhklejaid ja keeldujaid.“ 2018. aastal aasta õeks valitud Tohus on töötanud õena 34aastat, neid pereõena 20.