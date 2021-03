KOROONAPATSIENTE ÜHA ENAM! Urmas Sule: kui Tallinna haiglad oleksid triiki täis, oleks see katastroof 

Esmaspäevahommikuse seisuga on haiglates üle Eesti 563 koroonapatsienti. Nakatumise hoog on aga nõnda tempokas, et terviseminister Tanel Kiige sõnul ületab haiglaravi vajajate arv ilmselt peagi 600 piiri. Eelmisel nädalal läks terviseametist välja käsk tekitada koroonahaigetele kokku üle 900 voodikoha.