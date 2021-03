Meeled LUBA ENDALE MIDAGI HEAD! 10 põhjust, miks lasta maitsemeeled seiklema Helen Serka-Sanchez , täna 12:14 Jaga: M

Järjekindlalt tuleb endale siiski uusi maitseid lubada, sest võita on palju. Foto: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Oleme harjunud sööma üsna ühetaolist toitu, mis tihti on sarnane ka sellega, mida sõime lapsepõlves. Harjumuspäraseid sööke on mugav ja lihtne valmistada või ei oskagi me midagi muud tahta. Järjekindlalt tuleb endale siiski uusi maitseid lubada, sest võita on palju.