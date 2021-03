Hea maitsemeel toob ellu rohkem naudingut! Aga kuidas end uute maitsetega harjutada? 

Juba imikueast on maitsemeel eelprogrammeeritud eelistama magusat maitset, sest inimese esimene toit, rinnapiim, on magus. Samas mõru maitse vältimine on evolutsiooni käigus aidanud meil mitte süüa toite, mis võiksid sisaldada toksiine ja olla mürgised. Selle poolt räägib ka kõnekas fakt, et keelel on vaid üht või kaht tüüpi magusaretseptorid, kuid mõrule on neid pea kaks tosinat. See näitab, kui oluline on olnud mürgist hoidumine meie esivanematele.

Sarnaselt aju ja lihastega on ka maitsemeel arendatav ning maitse-eelistused mõjutatavad. See on ka põhjus, miks on väga oluline väikestele lastele, sh imikutele, tutvustada uusi maitseid ja täisväärtuslikke toite. Nii saame piltlikult öeldes õpetada lapse keelele selgeks erinevad maitsed. Kui laps on mitmesuguste maitsete ja toidustruktuuridega harjunud, saab ta hilisemal kokkupuutel juba tuttava maitsega palju positiivsema kogemuse. Jättes uute maitsete ja toitude tutvustamise väikelapse ikka, kus lastel on loomupärane uute toitude vastu streikida ning neid mitte tahta, on nende toiduvalikute mitmekesistamine juba mõnevõrra keerulisem. Aga kindlasti ka siis mitte võimatu.

Kui maitsemeel saab rikutud

Kuidas tuimestavad sool ja suhkur meie maitsemeelt? Kuidas nürid maitsemeeled toidulauda mõjutavad?

Rasv, sool ja suhkur mängivad toidu eelistamisel suurt rolli. Rasv on aroomainete kandja, mistõttu maitsevad rasvasemad toidud meile paremini. Hea näitena võib võrrelda täispiima ja vähendatud rasvasisaldusega piima – kummal on maitset justkui rohkem?

Soola ja suhkru lisamisega saab toidu küll maitsekamaks muuta, kuid probleem on selles, et üsna sageli on toidule lisatud suhkrut ja soola liiga palju ning maitsemeel harjub sellega ära. See omakorda tekitab olukorra, kus vajame naudingu ja samaväärse maitsekogemuse saamiseks aina rohkem soola ja suhkrut. Lõpuks võib maitsemeel olla sedavõrd rikutud, et maitseelamuse saamiseks on vaja juba väga intensiivset magusa- või soolaseannust.

