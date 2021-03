AINULT NII VÄLDIME KATASTROOFI! Peep Talving: „Olukord vajab iga inimese panust juba täna!” 

„Eile oli Harjumaa nakkuskordaja ehk R üle 1,3. See tähendab, et iga nakatanu annab omakorda edasi haiguse veel kolmele inimesele. Iga kahe päeva jooksul nakatub enam inimesi kui terve esimese laine jooksul Eestis,” ütles dr Talving. Selline haiguse leviku foonil vajab haiglaravi iga päev täiendavalt 50-60 isikut. Prof Talvingu sõnul oleme jõudmas olukorda, kus haiglaravi vajadus ja voodikohtade kättesaadavus ei ole tasakaalus. Suurim koormus haiglaravile on praegu Harjumaal ja Ida-Viru maakonnas, suured haiglad loovad juurde isoleerimisvõimekusega voodikohti.

Eile külastas Regionaalhaiglat peaminister Kaja Kallas ja sai ülevaate Regionaalhaigla ja teiste haiglate ööpäevaringsest panustamisest võitluses koroonaviirusega. “Peame kõik meeles pidama, et meditsiinisüsteemi toimimine on eluliselt oluline kogu riigile ja kui arstid ja haiglapersonal pingutavad iga päev selle nimel, et ravida seda haigust väga raskelt põdevaid inimesi, siis meie saame neid ja iseennast aidata vastutustundliku käitumisega. See on üks põhjuseid, miks kehtestasime eelmisel nädalal uued piirangud: me peame end piirama, et viirus ei piiraks meie elu,” sõnas Kallas.