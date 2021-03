KAS PEAKSIN KARTMA VAKTSIINI? Kardioloog jagab soovitusi südamehaigetele 

„Oleme südamearstidena praktiliselt iga päev saanud telefonikõnesid oma patsientidelt erinevate muredega. Aga on kolm muret, mida kuuleme kõigilt: kas peaksin vaktsineerima, kas võiksin vaktsineerida, kas peaksin midagi kartma?

Südamearstina vastan, et südamehaiged on kõik koroonaviirusega nakatumise riskigrupis. Südamehaigused nagu südamepuudulikkus, kõrge vererõhk ja erinevad rütmihäired, nende haiguste ja teiste südamehaiguste puhul on koroonavastane vaktsineerimine näidustatud, mitte vastunäidustatud.

"Südamehaiged on kõik koroonaviirusega nakatumise riskigrupis," kinnitab kardioloog Anu Hedman. Foto: ITK

Südamehaigus ei ole vaktsineerimise vastunäidustus. Mida vanem inimene, seda vähem on tegelikult vaktsineerimise kõrvaltoimeid ja seda rohkem on kasu vaktsineerimisest. Võtke eeskuju Inglise kuningannast Elizabethist, kes on 94-aastane ja on juba vaktsineeritud.