KÕRVAD KIPUVAD UMMISTUMA? Arst õpetab, mida teha häiriva kõrvavaiguga 

Kõrvade ummistumise kõige sagedasemaks põhjuseks on vaigutropp. See on vaigu- ja rasunäärmete eritiste ühisprodukt kuulmekäigus, mille ülesanne on kaitsta kõrva tolmu, võõrkehade, nakkuse ja põletike eest. Vaik tekib kõrvakäiku loomulikult, seda ennetada või end selle eest kaitsta ei saagi.