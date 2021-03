DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas südamestimulaator võib särtsu anda? 

Esiteks, stimulaator on väga kindel riist ja naljalt sellega midagi ei juhtu, teiseks genereeritavad elektriimpulsid on nii nõrgad, et särtsu anda kohe kuidagi ei saa. Pigem on tegemist roietevaheliste närvide ärrituse või põletikuga, mille põhjuseks on ealised muutused lülisambas, aga võibolla ka tuul läbi tõmmanud, annavadki närvid särtsu.