Aab: kui nakatunute numbrid paari nädala jooksul pidama ei saa, tuleb kehtestada väga karm liikumispiirang 

Kaalumise all on kõik sektorid. Me ei saa öelda, et täpselt ühte või teist sektorit rihitakse. Me vaatame kogupilti ja eesmärk on, et märtsikuus, need kolm-neli nädalat viia kontaktid miinimumini,” ütles Aab.

“Mis on järgmine võimalus? Väga karm liikumispiirang, mida iganes Euroopas on rakendatud, kui me neid numbreid nüüd järgmise paari-kolme nädala jooksul pidama ja allapoole ei saa,” tõdes ta.

Aabi sõnul lähtub teadusnõukogu nakatumiskordajast R, mis on jõudnud 1,25 kanti. “Kui me tahame muutust, on see vaja taas alla 1 viia,” ütles Aab. Teadusnõukogu soovitus oli valitsusel kehtestada eriolukorraga sarnased piirangud, ehk sulgeda ka kaubanduskeskused ja spordiklubid. Miks aga valitsus seda ei teinud, kas asi on rahas või milleski muus?

“Kõik küsimused on laual. Ma ei ütleks, et rahaline (pool) on kõige olulisem, sest sõnum on selge: kui kriisis on vaja kulutada, siis tuleb kulutada. Muidu meie kulud võivad olla mõne aja pärast väga-väga palju suuremad. Ma arvan, et see on hakanud kõigile kohale jõudma,” nentis Aab. Suured sulgemised võivad Aabi sõnul halvasti mõjuda inimeste heaolule.

Aabi sõnul on valitsus arutanud ka piirangutest kinnipidamise ja maskikandmise jälgimist ning politsei hakkab suurema järelvalvega seda kontrollima.