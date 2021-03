Rakvere haigla plaanilisi patsiente enam haiglasse sisse ei jäta 

“Me oma haiglasse ööseks jätame ainult selle erakorralise patsiendi, keda ei ole võimalik koju saata ja kodus ravida ehk ühtegi plaanilist patsienti me täna ööseks oma majja ei jäta,” tõdes Suurkaev “Ringvaatele”.

Rakvere haiglas oli teisipäeva õhtuse seisuga ravil 28 koroonapatsienti. Suurkaevu sõnul tähendab see, et haigla voodiressurss on ammendunud.

“Minu käest on korduvalt küsitud, et mida see tähendab: kas voodid on otsas? Ei, paraku koroonapatsiendi ravi on tunduvalt keerulisem kui tavapatsiendi ravi ja inimressurssi ehk õdesid ja hooldajaid ja arste kulub sinna kordades rohkem, see suhe on üks kolmele. Kui me muidu, tavaelus saame hakkama väiksema arsti- ja õendusressursiga, siis siin on see vajadus kolmekordne," selgitas Suurkaev.

Ambulatoorset ravi siiski Rakveres veel pakutakse. Kuid kui Rakvere haigla enda ressurss tõesti otsa saab, siis viiakse patsiente teistesse haiglatesse, kus vabu kohti on.

Suurkaevu sõnul on patsiendid ärevad, et iga murega enam haiglast abi ei saa. Arst ei oska ka anda vastust, kuna nad arstile aja saaks.