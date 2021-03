VIDEO | SURI 31AASTANE PÄÄSTJA! Ravimiamet: ei saa veel hinnata, kas sel oli seos vaktsiini kõrvaltoimetega

„Kurb öelda, aga olukord Eestis on väga kriitiline,“ sõnas terviseameti juht Lanno pressikonverentsi sissejuhatuseks Eesti koroonaolukorra kohta ja nentis, et sama kasvu jätkudes on reedeks üle 1800 uue koroonajuhtumi päevas ning uuel nädalal ületatakse ka 2000 haigestunu piir.

„Täna teame me seda, et kaks nädalat tagasi, 17. veebruaril, AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimise järgselt tekkisid inimesel peavalu ja palavik, mis on väga sagedased kõrvaltoimed ja üldiselt mööduvad paari päevaga,“ lisas Uusküla. Kahjuks pole teada, kaua päästjal sümptomid kestsid, sest ta võttis nende vastu valuvaigisteid. „10 päeva pärast vaktsineerimisest tekkis inimesel tõsisem terviserike ja ta hospitaliseeriti. Täna veidi enne kell 12 mees suri.“

Kui vaktsiini kõrvaltoimed kestavad kauem kui 4–5 päeva, siis tuleks kindlasti suhelda arstiga, rõhutas Uusküla ja lisas, et selliseid juhtumeid Eestis veel olnud pole. Kõnealuse juhtumi asjaolude uurimine võtab aega.

Terviseminister Tanel Kiik kutsus kõiki üles kehtestatud piirangutest kinni pidama: „Kui praegused piirangud ei tööta ja neist kinni ei peeta, on valitsus sunnitud karmimate meetmetega edasi liikuma.“ Poliitik lubas, et politsei ei lähe seda kuidagi kontrollima, aga palus inimestel ära jätta kõik erakogunemised nagu sünnipäevad või muud tähistamised.

Mis saab ettevõtjatele suunatud abimeetmetest? Kiige sõnul koguneb Töötukassa nõukogu uuesti neljapäeval ja viimistleb reegleid, kuid hetkeseisuga tekib piirangutest enim kannatavates sektorites tööandjatel võimalus taotleda iga töötaja kohta palgatuge kuni 60% ulatuses maksimumpiiriga 1000 eurot. Selleks peab tööandja käive olema langenud märtsis 2021 vähemalt 50% võrreldes mullusele eriolukorrale eelnenud kolme kuuga.