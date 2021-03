MIKS SEE ON NII OLULINE? Mida teeb D-vitamiin meie kehas ja kui palju peaks seda võtma? 

D-vitamiini võetakse sageli septembrist aprillini. „See on kindlasti õige, kuid kui inimesed ei viibi päikese käes ka kevad- ja suvekuudel, tuleks võtta D-vitamiini siiski terve aasta jooksul,” selgitab Benu veebiapteegi farmatseut Triin Hirvlaan. Eriti oluline on võtta vitamiini pidevalt, kui inimene kasutab ravimeid, mis tekitavad valgustundlikkust, või põeb haigusi, mille korral ei soovitata päikese käes olla.

Vereanalüüs näitab D-vitamiini taset

Vitamiinikapslite või päikesevanni võtmine pole ainus viis turgutada immuunsüsteemi „On oluline süüa võimalikult mitmekülgselt. Näiteks D3-tüüpi vitamiini saab paljuski kätte loomsetest toiduainetest, rasvasest kalast, juustust, munast, jogurtist ning võist. D2-tüüpi vitamiini leidub aga näiteks seentes, avokaados ja D-vitamiiniga rikastatud sojatoodetes,” toob farmatseut näiteid.

Foto: Pixabay

„Kui palju on vaja D-vitamiini juurde võtta, saab välja selgitada siis, kui on teada selle tase veres. „Täiskasvanutel võiks D-vitamiini tase seerumis olla kogu aasta vältel vähemalt 75 nmol/L ehk nanomooli liitri kohta. D-vitamiini taset saab mõõta veeniveres testiga, kuhu suunab perearst. Samuti saab seda määrata apteekides, kus sõrmeotsast võetakse 1–2 tilka verd ja näit selgub 15 minuti jooksul.

Tulemuse järgi saab valida sobilik preparaat. „Apteegis on toidulisandina saadaval peamiselt D3-vitamiini, näiteks õlikapslitena. Südamele ja veresoonkonnale on D-vitamiin eriti kasulik kala- või kalamaksaõliga. Luudele ja hammastele on kasulik D-vitamiin koos kaltsiumiga, immuunsüsteemi toetab aga D-vitamiin koos tsingiga,” loetleb Hirvlaan.