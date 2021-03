57aastase muidu terve eestlanna jaoks oleks koroonaviirusega nakatumine kõige halvemaga lõppenud: tekkis kopsutromb ja näitajad muudkui langesid 

"Saades aru, et auto on 50 meetri kaugusel tundsin, et nii kaugele ma küll ei suuda minna. Mul oli kindel plaan kohe koju pesema minna, sest pead sai viimati pestud mitu nädalat tagasi. Kuid see plaan kukkus kokku koos minuga. Jõudes kodus trepist ülesse, ei kuulnud ma midagi, ei näinud ma midagi. Ma sain koju aga siia ma kohe suren! Ma olen s*tahäda kuubis! Mul on null jõudu. Lihased on lõdvad, õigemini kadunud. Käin tualetis ja siis on vaja tund pikali olla, sest lihtsalt ei jõua!" nendib ta.

Naisel on sõnum ka koroonaeitajatele: "Sina, kes võitled oma õiguste eest mitte kanda maski, kommenteerid et koroonat pole olemas. Sa ei ole minu inimene! On neid kes kirjutavad, et haiged peavad kandma maski. Aga kust sa tead, et sa ei ole haige? Mis siis, et tervena ennast tunned. Haigla on rahvast täis, kõik on kellegi emad, isad. Hoia ennast ja oma pere. Kanna maski, sest see on vähene mida teha saad! Tänan südamest Ida-Tallinna keskhaigla arste, õdesid, hooldajaid. Te olete kangelased!" lõpetab ta.