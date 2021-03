NAISTEARST VÄHIST: käi ennast kontrollimas, sest algstaadiumis kulgeb haigus kaebusteta 

HPV vaktsiin pakub kaitset

Samal teemal Uudised HOIA TERVISEL SILMA PEAL! 5 olulist asja, mida peab teadma vähki põhjustavast papilloomiviirusest Osa günekoloogiliste vähkide korral pakub kaitset vaktsineerimine HPV vastu. Ohtlikud viirustüved ei põhjusta ainult emakakaelavähki, vaid günekoloogilistest vähkidest ka tupe- ja häbemevähki. Vaktsineerida saab kõrge riskiga HPV tüvede vastu. Vaktsiin kaitseb ka kondüloomide ehk genitaaltüügaste eest.

Esimesed vaktsineerimised tehti Eestis 2007. aastal. Nüüd on HPV vastu vaktsineerimine riiklikus immuniseerimiskavas ja 12-aastastel tüdrukutel on võimalik koolides vaktsineerida. Vaktsineerimine on kõige tõhusam enne suguelu algust, kui tüdruk pole veel inimese papiloomiviirusega nakatunud.

Vaktsineerida on soovitatav kõikidel noortel naistel, keda ei ole vaktsineeritud riikliku programmi kaudu. Ei ole kindlat piiri, millise vanuseni võib vaktsineerida, kuid mida varem seda teha, seda parem on immuunvastus ja seda varem on naisel kaitse HPV vastu.

HPV vaktsiin Foto: Vida Press

Kui naisel on juba diagnoositud mõni ohtlik HPV tüüp, on vaktsineerimine samuti väga soovitatav, sest alati on võimalus uuesti nakatuda, kui partner kannab viirust. Ka need naised, kellel on düsplaasia ravitud, saavad vaktsineerides kaitse uuesti HPV-ga nakatumise ja võimaliku düsplaasia kordumise eest.

Günekoloogiliste vähivormide hulka kuuluvad emaka-, emakakaela-, munasarja-, munajuha-, tupe- ja häbeme- ehk vulvavähk. Kõige sagedasem naistel esinevatest vähkidest on rinnavähk. Aastas diagnoositakse sama palju rinnavähki kui kõiki günekoloogilisi vähke kokku. Günekoloogilistest vähivormidest esineb kõige sagedamini emakakaela- ja munasarjavähki.