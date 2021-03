HAIGUS KOGU ELUKS! Herpes võib roomata nii mööda nägu kui ka suguelundeid 

Genitaalherpese esmane haigushoog võib küündida paari nädalani, kuid õigel ajal alustatud ravi lühendab arsti sõnul oluliselt nii haigushoo raskust kui ka kestust. Pärast nakatumist jääb viirus organismi kogu eluks. „Peale genitaalherpese esmase haigushoo paranemist võib haigus korduda ning haigusnähud on üldjuhul samad, ent enamasti tunduvalt kergemad ja lühema kestusega,“ räägib dr Naaber.

Foto: Tiit Tamme

Tugevda immuunsust!

Seksist ei pea loobuma

Partneri herpes ei tähenda, et seksist peaks loobuma. Aitab see, kui loobuda seksist vaid haiguse avaldumise ajal ning muul ajal kasutada kondoomi. „Kondoom vähendab genitaalherpesesse nakatumise ohtu, kuid samas ei kaitse see kunagi 100% ühegi sugulisel teel leviva haigusega nakatumise eest,“ ütleb dr Naaber.