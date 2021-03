Uuritav surmajuhtum pole vaktsineerimishuvi märgatavalt vähendanud 

„Lõpetasime just palehigis vaktsineerimise. On küsitud, aga kurtma hakanud ja ära läinud ei ole keegi,“ võttis enda neljapäevase tööpäeva kokku Eesti Perearstide Seltsi esinaine Le Vallikivi. Kokku tegi ta sel päeval süsti 33 patsiendile. „Küsiti, et kas vaktsiin on turvaline, kas seos on olemas. Vastasin, et asjaolusid alles uuritakse, ma ei tõttaks sündmustest ette. Täna küll keegi selle pärast vaktsineerimata ei jäänud.“