Hea nõu KURGUS KRAABIB JA HÄÄL ON KÄHE? Võta appi lihtsad vanarahvatarkused! Liis Ilves , täna 06:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Vida Press

«Vanasõnagi ütleb, et kevadel on suve silmad, aga talve hambad. Sestap tasub ennast ikka teadlikult soojas hoida. Kui salakaval kevadtuul on aga siiski põue vahele pugenud, tuleta meelde vanarahvatarkused ja lihtsad kodused tervisenipid,» soovitab apteeker ja taimetark Maret Makko.