TV3 VIDEO | Arkadi Popov: meie haiglas on COVID-patsientidele mõeldud voodikohti alles alla kümne 

„Vaatamata sellele, et me vabastasime COVID-pantsientide jaoks täiendavad voodikohad, oli eile õhtul meil ainult kaheksa vaba kohta,“ rääkis Popov TV3 „Seitsmestele uudistele“.

„See on tõsine probleem,“ ütles Popov ja lisas, et juba praegu tehakse ettevalmistusi selleks, et järgmine nädal üle elada.