VIDEO | Tanel Kiik: tervishoiuvaldkond seisab kolossaalselt suure väljakutse ees

Ta lisas, et Eestis levib laialdaselt Suurbritannia tüvi, mis on teadupärast märksa nakkavam. Sepp siiski ütles, et kõrgetes nakkusnumbrites pole süüdi ainuüksi ÜK tüvi, vaid inimeste enda käitumine - inimesed ei pea kinni haiguse leviku takistamiseks kehtestatud piirangutest ning eiratakse karantiinikohustust.

Terviseameti spetsialist ka, et enim nakatuvad inimesed pereringis ja nendes töökohtades ja -kollektiivides, kus kaugtöö pole võimalik.

Hädaolukorrra meditsiinijuht Urmas Sule ütles, et põhja regioonist saadetakse patsiente ka lõuna regiooni - näiteks viimased 9 Pärnu haigla koroonapatsienti on Harjumaa elanikud. Sule ütles, et nad on algatanud palju haiglatele võimete juurdeandmist, jaganud tehnikat ringi nii, et seda oleks seal, kus seda kõige rohkem vaja on. Ta ka lisas, et tegeletakse tööjõu juurdesaamisega.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik toonitas, et koroonaviirusega nakatunuid on rohkem kui eales varem ning oht nakatuda on kõrgem kui eales varem. Ta ütles, et praegu tuleb tegeleda mitme asjaga paralleelselt: nakatumise allatoomise, testimise ja sekveneerimisega. Ta sõnas, et Ühendkuningriigi tüvi on muutumas Eestis domineerivaks ning järgmised sammud peavad olema veel ettevaatlikumad ÜK tüvi nakkavuse ja haiguse leviku laiaulatuslikuse tõttu.

Kiik lisas, et kõige suurem murekoht ei ole kunagi voodikohad vaid meditsiinitöötajad, kes peavad suure vaimse ja füüsilise koormuse tingimustes oma panuse anda. Ta ütles, et on kaardistatud tervishoiu lisaressurssi ning otsitakse võimalus tuua viimase kursuse õdesid tervihoiukõrgkoolidest haiglatesse appi, lisaks on suheldud ka Tartu ülikooli rektor Toomas Asseriga, kuidas paremini kasutada kuuenda kursuse tudengeid ravitöös.