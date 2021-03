ALKOHOL POLE AINUS SÜÜDLANE! 7 üllatavat asja, mis rikuvad maksa  

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti

Kui käid poes, siis pea alati meeles, et mitmekülgne ja kvaliteetne toit on oluline ka maksale. Transrasvad on inimese loodud rasvad. Transrasvhappeid leidub looduslikult vähesel määral mõnes toidus (nt punases lihas ja piimatoodetes), tööstuslikult tekivad need eelkõige taimsete rasvade ja õlide osalise hüdrogeenimise käigus. Transrasvu soovitatakse süüa võimalikult vähe. Kui sööd palju toite, mis sisaldav transrasvu, on suur tõenäosus, et võtad kaalus juurde. Ja see pole su maksale hea. Uuri alati, mida toidud sisaldavad!