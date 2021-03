MOLEKULAARVIROLOOG: hoidkem koroonaviiruse paljunemist tagasi niipalju kui võimalik! 

See pole küll ruumiliselt täpne võrdlus, kuid näitab, et käe mõni piirkond on hea haardetugevuse saamiseks olulisem kui teine. Nii on ka viiruse ogavalgu kinnitumisega – mõned tema osad on tugevaks kinnitumiseks olulisemad kui teised ja mingeid osasid saab pisut muuta, kuid kinnitumine jääb samaks. Väike sõrm võib paistes olla, ilma et lõpptulemus palju kannataks, kuid teisi osasid muutes, vesivill kämbla keskel või suur mädapaise pöidla sisepinnal, on tööd kehvem või võimatu teha.

3. Ka antikehade tõhusus sõltub sellest, kus ja milline muutus on viiruses tekkinud

Organismi üks mehhanism, kuidas end pahalaste eest kaitsta, on antikehade teke. Need on molekulid, mis tunnevad spetsiifiliselt ära sissetungija. Antikehad takistavad sissetungija tegutsemist või märgistavad sissetungija nii, et immuunsüsteemi rakud sissetungija kahjutuks teevad. Üks tee, kuidas antikehad SARS-Cov-2 viirusosakese rakkudesse tungimist takistavad, on see, et nad seonduvad viiruse ogavalgule ja takistavad tema kinnitumist retseptorile.

Meie näite puhul võiks antikeha rollis olla peopessa kleepunud legoklots. Kui klots on kleepunud kämbla keskele, siis see takistab varre haaramist. Kui näiteks sama suur klots on kleepunud väikese sõrme sisemisele poolele, saab vart siiski hoida, kui aga väikese sõrme välisele poolele, siis see haaramist peaaegu ei takista. Mõnikord takistab klots hoopis sõrme kõverdamist ja ka siis ei õnnestu vart hoida.

Erinevad antikehad mõjutavad seondumist raku retseptorile erinevalt ja erinevas ulatuses. Kui aga viiruse ogavalgus (meie näites kämblas) on toimunud mutatsioon ehk mõnes piirkonnas on kämbla kuju muutunud (paistetus, soolatüügas vms), siis võib juhtuda nii, et üks või mõned nendest klotsidest ei saa enam oma kohale kleepuda ja seega ei saa see klots, antikeha, enam varre hoidmist takistada.

Kõige kergemini tekib antikehi nende piirkondade vastu, mis on hästi kättesaadavad ja eristatavad. Väga tihti juhtubki, et üksikute piirkondade (näiteks kämblast eemale ulatuva pöidla) vastu tekib palju antikehi ja mõne teise piirkonna vastu vähe. Loomulikult tekib küsimus, miks siis viirus seda piirkonda ära ei muuda, et immuunsüsteemi eest pageda. Õnneks on loodus ka viirusele seadnud omad piirangud. Viiruse osad saavad muutuda ainult nendes piirides, milles on tagatud viiruse muude vajalike funktsioonide täitmine. Piltlikult öeldes, kui pöialt ei ole, siis selle vastu antikehasid ei teki, kuid vart enam haarata ka ei saa.

4. Briti viirustüvi mõjutab immuunvastust vähe – senised kolm vaktsiini annavad kaitse