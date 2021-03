Uudised Andres Merits: leevenemist võib oodata aprilli lõpus Toimetas Hindrek Pärg , täna 10:10 Jaga: M

Andres Merits Foto: Ekraanitõmmis / ERR

"Koroonaviiruse piirangutega on tavaliselt tehtud kaks viga: need on kehtestatud liiga hilja ja liiga vähe ning teiseks: neid leevendatakse liiga vara ja liiga palju. Minu hinnang on, et aprilli lõpp - mai algus on realistlik aeg [kui olukord hakkab lahenema]," rääkis Tartu ülikooli viroloogiaprofessor Andres Merits teisipäeval "Vikerhommikus".