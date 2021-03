VILETS KUULMINE JA VILIN KÕRVUS? Abi otsivad seeniorid, aga selle harjumuse tõttu aina enam ka teismelised 

Kui osa kuulmislanguse põhjusi ja tüüpe, sh vanaduskuulmisnõrkus on suures osas vältimatud, siis mürast tingitud kuulmiskahjustus on arsti sõnul täielikult ennetatav.

Umbes 14% noorukitest, kes on pikaajalised MP3-mängija, telefonist ja/või arvutis muusika vms kuulajad, on tekkinud püsiv kuulmiskahjustus (Peng, 2007).

Igapäevases kliinilises töös väljendub see selles, et aina sagedamini pöörduvad vastuvõttudele lisaks seenioritele ka nende lapselapsed –teismelised, kes kurdavad kuulmishäirete ja kõrvavile üle. Kui osa kuulmislanguse põhjuseid ja tüüpe, sh vanaduskuulmisnõrkus, on suuremal määral vältimatud, siis mürast tingitud kuulmiskahjustus on täielikult ennetatav.

Kuulmislangus on salakaval

Kuulmislangus võib alata hiilivalt, eraldades kuulmislangusega inimest tasapisi oma elukaaslasest, sõpradest, kolleegidest. Lemmiksaadete vaatamine ei ole enam nauditav, sest see nõuab liigselt energiat ja väsitab. Sõprade naljade puänt ei ole enam kuuldav. Lihtsam on kaasa naerda nalja mõistmata. Kuulmislangusega inimene võib kuulda selgelt artikuleeriva telesaatejuhi kõnet, aga samas jääb lapselapse kiire jutuvadin selgusetuks. Kas kuulmislangus võibki olla selliselt salakalav? Lähedased võivad arvata, et kuulmislangusega inimene kuulab juttu valikuliselt ja on n-ö sõnakuulmatu.