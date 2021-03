PEAMINISTER NUMBRITES EI EKSI, AGA SISUS? Briti tüvi vohab, kuid koroonalevikus on ikkagi süüdi reeglitele vilistajad 

Esmaspäev tõi uued uudised riiklike piirangute kohta: juba päeval teatas peaminister Kallas, et kui osutub tõeks Briti tüve laialdane levik Eestis, tuleb riik lukku keerata. Õhtuse „Aktuaalse kaamera“ otse-eetris uutest piirangutest rääkides nentiski Kallas: „Värskete andmete järgi on proovidest, mis on analüüsitud, leitud Briti tüve isegi 98 protsenti. Me teame, et see tüvi levib poolteist korda kiiremini ja on erakordselt nakkav.“