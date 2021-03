Kas koroonavaktsiin mõjutab viljakust? Noorte naiste arstid ei soovita neil vaktsineerima minna. Joller: väga raske uskuda, et mõni arst sellist juttu räägib 

“On väga kahetusväärne, et Eestis töötavad arstid, kes ei tugine oma töös tõenduspõhisele meditsiinile vaid kuulujuttudele. Puuduvad igasugused viited mis tahes (sh loom)uuringutest, et vaktsiin mõjutaks viljakust,” kinnitab ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla. Vaktsiinipaanika külvamine noorte seas on sedavõrd traagilisem, et jaanuaris sotsiaalministeeriumi poolt tellitud uuring näitas, et väikseim valmisolek vaktsineerimiseks on just suurim vanuserühmas 25-34 eluaastat.