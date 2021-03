Uudised LOTERII?! Hea õnne korral saab koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ka terve ja riskirühmata inimene Asso Ladva , täna 19:43 Jaga: M

VAKTSINEERIMINE : Perearstidel on ootenimekirjad inimestest, kes lühikese etteteatamisega on valmis kohale tulema. Seda juhul, kui keegi peaks jääma tulemata ja vaktsiini jääb üle. Foto: Robin Roots

„Kui keegi tulla ei saa või ütleb ootamatult ära või selgub, et sellest vaktsiinipudelist tuleb natuke rohkem doose välja, kui on planeeritud, siis meil kõigil on ootenimekirjad inimestest, eelistatult muidugi riskirühma kuuluvatest, kes on valmis väga lühikese etteteatamisega kohale tulema. Vaktsiin ei säili avatud pudelis kuigi kaua, isegi kui ta külmkappi panna, ja kõige halvem vaktsiin on raisku läinud vaktsiin,“ ütleb Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi.