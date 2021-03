VIDEO | Ravimiameti peadirektori asetäitja: Eestis peatati ühe AstraZeneca vaktsiinipartii kasutamine

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisa rääkis, et Austria ravimiamet peatas ettevaatusabinõuna AstraZeneca ühe koroonapartii süstimise. Austrias suri 49aastane naine raskete hüübimishäirete tagajärjel ja 35aastasel naisel tekis kopsu trombemboolia.

See juhtus Austrias ühes vaktsineerimiskeskuses samal kuupäeval. Pühapäeval peatas Eesti ravimiamet samuti selle partii edasise kasutamise ettevaatusabinõuna täiendava info saamiseni. Sellest kirjutas teisipäeval ka Õhtuleht.

Eestisse jõudis sellest partiist veebruari keskel 9600 doosi, millest peatamise ajaks oli kasutamata 486 doosi 14 terivshoiuasutuses. Kogu partii oli üle miljoni doosi ja läks 17 Euroopa riiki. Kiisa sõnul on vähetõenäoline, et terviserikked Austrias põhjustas vaktsiini kvaliteedi defekt, aga kahe juhtumi aset leidmine samas kohas on piisav põhjus uurimiseks ja võimelike seoste tuvastamiseks.

Kiisa kinnitas, et Eestis surnud 31aastasele mehele sellest partiist vaktsiini ei süstitud.

Üllar Lanno ütles, et kolmapäevane Covid-positiivsete juurdekasv on viimase nelja nädala madalaim. Lasnamäel on nakatumine 100 000 elaniku kohta 2488. Maardus 3230, Anija vallas 3683 ja Saaremaa vallas 3513 ja need numrbid Lanno sõnul tõusevad.

Lanno pani inimestele südamele, et kui käitumine ei muutu, jõuame kahe nädalaga 2000 uue nakatuni päevas. Iga kolmas tööealine ei tea, kust nakkuse sai, kuid iga viies sai selle töölt.

Eesti sekveneerib 5 protsenti Covid-proovidest nakkustüvede tuvastamiseks. Tänaseks on sekveneeritud 1182 proovi ja leitud 178 UK mutatsiooniga viirustüve.