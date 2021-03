Uudised PEREARSTID OOTAVAD LAHENDUSI: vajame vaktsiini ja toimivat logistikaplaani! Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 13:32 Jaga: M

“Vaktsineerimise kiirusest sõltub, millal suudame ületada kriisi tervishoius ja naasta normaalse elukorralduse juurde,” rõhutab perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

Perearstide seas viidi hiljuti läbi küsitlus, et välja selgitada nende valmisolek riskigruppide kiireks vaktsineerimiseks. Tulemustest selgus, et 80% vastanutest on valmis viivitamatult alustama. Samuti selgus, et 60% perearstidest on valmis oma nimistu riskigruppidesse mittekuuluvaid inimesi vaktsineerima alates maikuust, mis on riigi poolt planeeritud ajastus.