LOHUTAD END TOIDUGA JA KOSUD? Vaimse tervise õde soovitab, kuidas isud ja magusakiusatus kontrolli alla saada! 

Laste toitumisharjumuste kujundamine algab juba imikueas, kui lapsevanemad peaksid proovimiseks pakkuma võimalikult erinevaid maitseid – köögivilju, liha ja kala. Seejuures tuleb maitsetega harjutada, mitte lihtsalt esimese ampsu pealt otsustada, et see lapsele ei meeldi. Kui lapsele tervislik toit maitseb, siis on suurem tõenäosus, et ka tema toiduvalikud vanemaks saades püsivad tervislikud ja mitmekesised. Samuti peab lapsele võimalikult vara tutvustama kolme põhisöögikorra ja kahe vahepala põhimõtet.

Foto: Pixabay

Kõige raskem on harjumuste muutmine. Inimesed on harjumuste orjad ja mugavam on vanaviisi jätkata, kui uusi kombeid sisse harjutada. On teooriaid, et nelja nädalaga peaksid harjumused hakkama kinnistuma. Seega võiks alustuseks panna endale eesmärgi, et neli nädalat proovin teha midagi teisiti. Alguses on muidugi raske, aga juba kuu aja pärast saab tagasi vaadates aru, et see ei olnudki nii hull.