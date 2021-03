Karmen Joller: ibuprofeen on ohtlikum kui mistahes vaktsiin 

"Osad kardavad, et nad muutuvad reptiilideks. Või midagi sellist. Aga mõned kardavad kõrvaltoimeid. Mõned arvavad, et vaktsiinid on ohtlikud. Üleüldse on huvitav, et vaktsiinidele on loodud selline ohtlikkuse kuvand, nagu see oleks midagi hirmsat," ütles Joller.