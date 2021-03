Eesti soovitab trombiohuga inimestele AstraZeneca vaktsiini mitte teha, Euroopa Ravimiameti sõnul ei ole selle ohuhinnang muutunud

"Vaktsiini ohuhinnang ei ole muutunud, kuid ettevaatusabinõuna soovitab ravimiamet arstidel kaaluda AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimise edasi lükkamist nendel inimestel, kellel on tromboosi riskifaktorid, seniks kuni ohusignaali hindamine on lõppenud. Veenitromboosi riski võib suurendada varasem veenitromboos, pikaajaline liikumatus (nt voodirežiim üle 3 ööpäeva), suur kirurgiline lõikus või trauma viimase 4 nädala jooksul, aktiivses faasis pahaloomuline kasvaja või muu haigus, mille puhul arst on hoiatanud veenitromboosi riski eest, veenitromboos veresugulastel, östrogeenravi," selgitas ravimiameti ohutusjärelevalvebüroo juhataja Maia Uusküla.

Komitee on praegu seisukohal, et hinnang vaktsiini kasu ja ohu suhtele on endine ning vaktsineerimisest saadav kasu raske COVID-19 ennetamisel on palju suurem kui võimalikud riskid ja vaktsiini kasutamist võib jätkata. Praegu ei ole viiteid, et trombijuhud oleksid põhjustatud vaktsineerimisest.

Taani terviseamet teatas neljapäeval, et peatas ajutise ettevaatusabinõuna AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimise, kuni hinnatakse trombijuhtude seost vaktsineerimisega. Ka mõned teised liikmesriigid on teatanud, et kaaluvad, kas peatada ajutiselt AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamine.

Mitmed liimesriigid on teatanud, et ei plaani vaktsineerimisplaane muuta. Ka Ühendkuningriik, kus kogemus AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga on suurim (Ühendkuningriigis on manustatud üle 11 miljoni selle vaktsiini doosi), teatas, et jätkab vaktsiini kasutamist vastavalt senisele plaanile.