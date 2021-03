OTSE | Ka kõige viimasesse Eestimaa paika jõudis koroonaviirus!

Eestis pole enam ühtegi paika, mis oleks koroonaviirusest puutumata! „Me kaotasime viimase katmata maatüki: Ruhnu saarel on üks positiivne, kes läks küll sinna Tallinnast,“ teatas terviseameti juht Üllar Lanno.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 1465,1 ja haiglaravi vajab 658 patsienti, nendest intensiivravi vajab 62 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 42 inimest. Kokku on Eestis surnud 695 koroonaviirusega nakatunud inimest.