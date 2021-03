VIDEO | Ka kõige viimasesse Eestimaa paika jõudis koroonaviirus!

Eestis pole enam ühtegi paika, mis oleks koroonaviirusest puutumata! „Me kaotasime viimase katmata maatüki: Ruhnu saarel on üks positiivne, kes läks küll sinna Tallinnast,“ teatas terviseameti juht Üllar Lanno.

Lanno sõnul on hetkel enim kaks tüüpi koldeid: töökohad ja lasteaiad. Sealjuures on levinud, et tööl haiguse saanud inimene nakatab kodus last, kes läheb lasteaeda ja nakatab seal teisi kaaslasi ja õpetajaid.

Dr Marje Oona selgitas Eesti samme AstraZeneca vaktsiiniga: kahe süsti vaheaega lükatakse seniselt kaheksalt nädalalt 12 nädala peale, et vaktsiini mõju oleks efektiivsem, ning kaotatakse ära senine vanusepiir, millega ei soovitatud AstraZenecat kasutada vanemate kui 69aastaste kaitsepookimiseks.

Mis on aga mitmete maailma riikide otsuste taga peatada AstraZeneca vaktsiinisüstide tegemine kas üldse või teatud partiide puhul?

„Teada on, et vaktsineeritutel võib olla erinevaid terviserikkeid – see on paratamatu, vaktsineerimine ei hoia ära kõiki maailma haiguseid,“ sõnas dr Oona. „Teisalt on teada, et vaktsineerimisel võivad olla kõrvaltoimeid.“

Seetõttu ongi võetud AstraZenaca vaktsiini puhul luubi alla, kas sellega süstitud inimeste puhul on näha rohkem tekkinud trombe. Dr Oono sõnul on Euroopa ravimiamet oma algse sõna öelnud: „Esmane hindamine näitab, et 5 000 000 inimese kohta neid kõrvalnähtusid ei esine rohkem kui tavalises üldpopulatsioonis.“

Küll aga kontrollitakse järgmised kolm nädalat andmeid hoolega üle. Seetõttu soovitatakse Eestis trombide eelsoodumustega inimestel kaaluda vähemalt selle uuringu lõpuni AstraZenecaga vaktsineerimine edasi lükata.