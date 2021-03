Valitsus kiitis heaks riigikogu ja valitsuse liikmete vaktsineerimise 

Reedehommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 122 087 inimesele. 71 369 inimest on saanud ühe doosi, 50 691 on saanud mõlemad doosid. Ööpäeva jooksul manustati 11 128 doosi, kokku on manustatud 172 778 vaktsiinidoosi.