KOROONA VÕTTIS EAKA MEHE ELU. Tütar:„ See ei ole statistika, see on minu isa! 

Ajakirjanikuna loeb Eha Kruus iga päev pressiteadetest, mitme inimese elu on võtnud koroona. Ta palus mitu päeva, et järgmisel päeval ei oleks nende hulgas 84aastast meest. Paar päeva tagasi teadis naine, et enam pole pääsu, homme ta sinna ilmub. Koroona võttis temalt isa Aksli, kes oli taastumas operatsioonist. Kõbusa ja tegusa mehe, kellega tütar valmistus videokõnet tegema, aga seda ei toimunudki…

„Kurat, aga see pole statistika, see on minu isa!“ kirjutas ajakirja Tiiu peatoimetaja Eha Kruus päev pärast isa lahkumist sotsiaalmeedias. Isa Aksel läks veebruari lõpus omal jalal haiglasse jämesooleoperatsioonile, see läks hästi ja mees hakkas paranema, jõudis veel tütrega telefoniski rääkida. Praegu oleks ehk juba kodus olnud… „Kuni tuli pauk – isa viidi üle Covid-osakonda. Ta helistas mulle veel sealtki ühe korra. Tundes oma isa, tean, et ega ta muidu polekski helistanud, kui ta süda poleks valutanud, kas veenäidud said ikka korteriühistule edastatud,“ räägib tütar.

„Kuskilt ta selle nakkuse sai, aga kust, on müstika.“