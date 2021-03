EKRAANID KURNAVAD TERVIST: need vahendid ja harjumused päästavad silmahädadest! 

Ekraanisündroom pole tuttav ainult valgekraedest töönarkomaanidele või usinatele õpilastele, kes istuvad päevade kaupa monitori ees. Virtuaalreaalsus on muutunud paljude igapäevaosaks. Näiteks väikelastega kodus olevad noored emad kasutavad tahvelarvuteid või mobiiltelefone kuni 10 tundi järjest, et vestelda suhtlusvõrgustikes ja foorumites. Ka mängurid jäävad oma lemmikmänguga hõivatuks pea kogu päevaks ning tihti vaatame voogedastusteenuste kaudu lemmiktelesaateid kogu nädalavahetuse. On tõsiasi, et ekraanidest on saanud peamine aken ülejäänud maailmaga.