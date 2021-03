Uudised ESIKOHT: Eesti edestab Tšehhit ja on nüüd maailma suurima nakatumisnäitajaga riik Ohtuleht.ee, Delfi , täna 18:46 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Kui üle maailma on koroonaviirusega nakatumine languses, siis on kaks riiki, mis on pingsalt võidelnud kõrgeima koroonanakatumisega edetabeli esikoha eest – Tšehhi ja Eesti.