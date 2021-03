OTSEPILT | Haiglajuhid annavad ausa ülevaate võitlusest koroonaga 

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon esimees Urmas Reinsalu ütles pressiteates, et töötavad haiglad on oma võimete piiril ja vajavad kõige enam juurde personali. „Soovime haiglate juhtidelt teada, millised otsused tuleks veel riigi poolt vastu võtta, et leevendada pingelist olukorda tervishoiusektoris,“ ütles Reinsalu.”