AstraZeneca ei suuda Eestisse piisavalt vaktsiini saata 

Nädala jooksul jätkavad kolmenädalase tsükli järgi määratud piirkondade perearstid 70aastaste ja vanemate inimeste hulka kuuluvate patsientide vaktsineerimist. Sel nädalal on järg osa Harjumaast, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa käes.

„Igale nimistule annab haigekassa võimaluse tellida esimeseks süstiks 30 doosi Pfizer/BioNTech vaktsiini. Lisaks sellele saame jagada 4000 doosi nimistutele, kus on riskirühma kuuluvaid patsiente rohkem,“ selgitas haigekassa esmatasandi teenuste juht Külli Friedemann. Järgmisel nädalal jõuab järg taas teise osa Harjumaa, Põlvamaa, Tartumaa ja Võrumaani.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et kuigi sel nädalal on vaktsiinitarned riiki tagasihoidlikud, on lähiajal oodata koguste suurenemist.