NII VÄSINUD JA KURNATUD! Võib-olla sa ei saa toidust neid olulisi vitamiine 

Foto: Pixabay

Aga isegi kui mullastikus on piisavalt aineid, haihtub mõni vitamiin seistes lihtsalt õhku ära. Ammustel aegadel sai meie keha C-vitamiini sünteesimisega ise suurepäraselt hakkama. Enamik loomi ja taimi oskab siiani ise C-vitamiini sünteesida. Meie aga mitte - inimene peab saama C-vitamiini väljastpoolt, see tähendab toiduga. Aga kas me ka saame, see on omaette küsimus.

Vajalikku kogust toiduga kätte saada on üha keerulisem, tegemist on õhuga kokkupuutel hävineva vitamiiniga. Võib vabalt juhtuda, et seisnud toorsalat või poe valmistoit ei sisalda üldse C-vitamiini. Samuti tasub meeles hoida, et C-vitamiini sisaldus väheneb oluliselt kuumutamisel. See on ka üks põhjusest, miks soovitatakse vähemalt pool tarbitavatest köögiviljast ja puuviljadest süüa toorelt, kuid kui paljud seda meist teevad?