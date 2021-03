IGA GEENIDOONORI PANUS ON TÄHTIS! Osale ainulaadses vaimse tervise uuringus 

Uuringus on oodatud osalema kõik geenidoonorid. Lehto sõnul ei oma tähtsust, kas inimesel on elu jooksul vaimse tervise probleem esinenud või mitte. „Küsimustik pakub täitjale head võimalust ka enese vaimse tervise erinevate tahkude peale mõtlemiseks. Kuigi uuringu käigus me vastajatele personaalset vaimse tervise tagasisidet ei anna, saab iga geenidoonor oma osalemisega panustada olulisse teadustöösse, mis aitab tulevikus parandada väga paljude inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti,” ütles Lehto.