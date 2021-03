NÄGEMINE ON JÄÄNUD VILETSAKS? Optometrist soovitab nippe, kuidas kaitsta silmi, kui vaatad päev läbi ekraane 

Arvutiga töötaval inimesel on silmad suurema osa päevast fikseeritud ühele sundasendile ja see tekitab silmades krambi, mis on sage põhjus erinevate vaevuste tekkeks. Peamised kaebused on peavalu, unetus, silmade sügelus ja kuivus, fokusseerimise raskused ja pseudomüoopia, mille puhul inimene tunneb, et nägemine on läinud halvemaks, kuid tegelikult ei ole – silmad lihtsalt pole ammu puhata saanud.